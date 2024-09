Allegoria del Buono e del Cattivo governo. Via al nuovo ciclo di visite al cantiere

Nuovo ciclo di visite guidate al Cantiere del Buongoverno presso il Museo Civico del Palazzo Pubblico. Dal 5 ottobre al 30 novembre sarà offerta nuovamente la straordinaria opportunità di ammirare da una prospettiva privilegiata il ciclo di affreschi ’Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo’ di Ambrogio Lorenzetti. Le visite saranno condotte da guide locali appositamente formate, con un accesso limitato a un massimo di 9 persone per turno, per garantire un’esperienza esclusiva e sicura all’interno del cantiere di restauro. Le modalità e gli orari delle visite rimangono invariati rispetto ai cicli precedenti, con sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica e inizio alle 10.30, alle 11.15, alle 12, alle 14.45, alle 15.30 e 16.15. Le visite guidate saranno in lingua italiana ad eccezione di quelle delle 10.30 e 11.15 di ogni lunedì che saranno in inglese. E’ già possibile acquistare i biglietti direttamente online; in alternativa, è possibile prenotare telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, chiamando i numeri 0577/292614 e 0577/292615. Il biglietto unico intero per le visite al Cantiere del Buongoverno è di 21 euro e include la guida, oltre che l’ingresso al Museo Civico.