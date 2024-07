’Allegoria del Buono e del Cattivo governo’. Sei visite guidate al giorno agli affreschi

Solo fino al 31 luglio i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a visite guidate esclusive del ciclo di affreschi ’Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo’ di Ambrogio Lorenzetti, a Palazzo Pubblico. L’iniziativa permetterà ai partecipanti di accedere al cantiere di restauro, offrendo un’esperienza unica e ravvicinata delle opere d’arte: le visite guidate saranno disponibili tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con sei turni giornalieri programmati alle 10.30, alle 11.15, alle 12, nel pomeriggio alle 14.45, alle 15.30 e 16.15, in lingua italiana ad eccezione di quelle delle 10.30, delle 11.15 e delle 12 di ogni lunedì mattina che saranno in lingua inglese. Ogni turno di visita è consentito a un massimo di nove persone e ha una durata di trenta minuti circa; si svolge con l’accompagnamento di una guida turistica autorizzata il cui costo è compreso nel ticket di accesso. Per partecipare alle visite guidate del cantiere del Buongoverno è previsto un biglietto unico al costo di 21 euro, che comprende anche l’ingresso al Museo Civico di Siena. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il servizio Sistemi Informatici del Comune di Siena.