Alleanza Le Università di Siena e Firenze affiancate per pubblicazioni di alta qualità

Università di Siena e di Firenze insieme per le pubblicazioni scientifiche. È stato presentato ieri in Rettorato – nel corso dell’evento ‘Consonanze editoriali’ - l’accordo di collaborazione per la pubblicazione di opere di alta qualità attraverso i marchi editoriali USiena Press e Firenze University Press. L’obiettivo della collaborazione fra le due case editrici universitarie è innovare i servizi editoriali per la didattica universitaria, rafforzare le politiche open access e sperimentare nuovi processi produttivi nell’àmbito delle attività riconducibili alla terza missione. "I nostri atenei – ha detto il rettore senese Roberto Di Pietra – condividono un percorso di qualità per la pubblicazione di opere monografiche che rientrano nel sistema delle University Press così come accade da anni a livello internazionale".

"È un’alleanza per la diffusione della conoscenza – ha aggiunto Alessandra Petrucci, rettrice di Firenze –. L’editoria scientifica universitaria è un veicolo importantissimo per il patrimonio delle ricerche in atto e per la condivisione". La collaborazione ha già dato i primi frutti, con alcune coedizioni. Fra queste la collana ‘Carteggi e materiali’, animata dal Centro interdipartimentale di ricerca Franco Fortini. ‘Studi di letterature moderne e comparate’, collana che ospita saggi su autori e testi italiani e stranieri . Infine ‘L’ospite ingrato online’, rivista scientifica internazionale semestrale.