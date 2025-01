Alle 5 il vagito di Ettore al policlinico

Si chiama Ettore, come l’eroe della mitologia greca, figlio del re di Troia, Priamo. Ed è il primo bambino nato al policlinico delle Scotte per Capodanno. Ma il primato provinciale è stato soffiato al neonato senese, per poco, da Ludovica (vedi articolo a fianco) che ha infatti visto la luce alle 4.23 all’ospedale di Campostaggia di Poggibonsi. Ettore, che pesava 3 chili e mezzo, ha reso felici mamma Alessia e babbo Filippo (foto in alto) che se lo sono subito coccolato.

Sempre alle Scotte, però, il pomeriggio di San Silvestro, era nato Jesse. Anche lui un bel maschietto, tre chili e 80 grammi, che ha emesso il primo vagito alle 15.45 del 31 dicembre. A stringerlo fra le braccia i genitori Blessing (foto in basso) e Isikhuemhem. Lui il 934esimo piccolo che è nato al policlinico nel corso del 2024.

Le femmine complessivamente hanno ’battuto’ come sempre i maschi: 476 le prime, 458 i secondi. Tornando alle 934 nascite al policlinico, i parti del 2024 che si è appena concluso risultano 915 di cui dieci gemellari.

La.Valde.