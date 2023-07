Alle 16 la bandiera verde Rinvio della prova scontato e timori anche per oggi

di Orlando Pacchiani

Temporali erano annunciati e temporali sono arrivati. Questa volta non c’era possibilità di errore, considerando che l’allerta meteo riguardava a tappeto tutta la regione. L’esposizione della bandiera verde intorno alle 16 di ieri pomeriggio ha semplicemente certificato l’evidenza: impossibile correre la terza prova. Il problema, ovviamente, è che le precipitazioni sono proseguite a lungo, danneggiando ancora di più il manto di tufo e al tempo stesso impedendone la sistemazione e l’asciugatura.

Anche per oggi le previsioni non promettono nulla di buono. A forte rischio la terza prova, preoccupazioni anche per la prova generale.

La macchina comunale è rodata per fare fronte a ogni emergenza, ma è evidente che finché non smette di piovere è impossibile mettere mano alla sistemazione della Piazza. Ieri sono state subito posizionate le passerelle per impedire che il passaggio delle persone aggravasse i problemi. Ma a fare danni ci ha pensato l’insistente pioggia che a più riprese è tornata a colpire la città, creando un effetto tanto spettacolare quanto preoccupante per le colate di tufo all’interno della conchiglia.

Una situazione che ovviamente complica l’avvicinamento alla Carriera, venendo a mancare prove importanti per cavalli e fantini. Per domenica al momento il pericolo di precipitazioni sembra ridotto, ma l’instabilità registrata in questi giorni non può certo lasciare tranquilli.

In ogni caso i quattro giorni di Palio usciranno condizionati da quanto sta accadendo, nella speranza ovviamente che domenica si possa regolarmente correre. Che non sarebbe stato un percorso normale si era avvertito già con un giorno d’anticipo, con quella scossa di terremoto di mercoledì mattina, che ha prodotto più paura che altro.

Ora il maltempo, che dopo aver massacrato la primavera, torna prepotente anche in questo inizio d’estate. Temporali sul Palio si sono abbattuti spesso, a colpire questa volta è soprattutto la durata delle piogge che impedisce di sistemare la Piazza.

Uno scenario di incertezza che potrebbe influire anche su ciò che ruota intorno al Palio. Prevedibile che potrebbero essere molti gli ospiti del Comune, con una Carriera programmata di domenica. Oggi dovrebbe arrivare l’elenco ufficiale. Ieri RadioSienaTv ha anticipato la possibilità di un ritorno del ministro Matteo Salvini, ipotesi che attende conferma.