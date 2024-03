"Allarme furti, Siena città sicura. Ultima in Toscana per questo reato"

"Siena è una città sicura". Questa in sintesi la risposta dell’assessore Enrico Tucci all’interrogazione della capogruppo Pd Giulia Mazzarelli in merito ai furti in abitazioni e a un crescente stato di degrado e sporcizia di alcune zone del capoluogo. "L’ultimo rapporto ‘Indice della Criminalità 2023’, pubblicato dal Sole24Ore, pone la provincia di Siena al 71° posto della classifica nazionale con 913,2 denunce per 100mila abitanti. Se si considera la Toscana, al primo posto c’è la provincia di Firenze (quarta in Italia), mentre Siena è all’ultimo posto. Tutto questo per ricondurre le impressioni alla realtà che vede in Italia un aumento di questo reato, ma a Siena un po’ meno che in altre zone". E sulla raccolta dei rifiuti: "Sia pure con molti problemi, i risultati stanno migliorando anche se molto resta da fare con Sei Toscana e con i cittadini – ha rimarcato Tucci –. In tema di degrado e abbandono di rifiuti, il confronto con il gestore unico è costante e giornaliero sia da parte dell’assessore competente che della struttura tecnica del Comune, che trasmettono tempestivamente le segnalazioni delle criticità per un immediato intervento". Relativamente agli abbandoni di rifiuti e agli errati conferimenti (fuori orario nel porta a porta del centro), Tucci ha ricordato: "E’ attivo un servizio di ispezione ambientale. I controlli vengono effettuati con verifiche in campo e con videosorveglianza: nel primo caso gli ispettori provvedono all’apertura dei sacchi per identificare il responsabile e procedere con verbale e sanzione. Con il sistema di videosorveglianza vengono invece monitorate le isole ecologiche più critiche". E qui i numeri: "Dal 2023 sono stati attivati anche turni di controllo in orario notturno in centro per verificare i conferimenti dei sacchi del porta a porta – ha evidenziato l’assessore –. I dati del 2023 riportano 2091 situazioni non conformi riscontrate dagli ispettori ambientali, di cui è stato possibile individuare i responsabili in 526 casi elevando sanzioni per oltre 50 mila euro". E infine: "L’amministrazione comunale – ha concluso Tucci – è attiva anche nel rimuovere le microdiscariche ai bordi delle strade, nelle scarpate o nei boschi". E sull’operazione ‘Strade Sicure’: "E’ stata deliberata con la legge 125/ 2008 e da allora prosegue ininterrottamente. Il rilancio lo scorso gennaio con l’attribuzione di ulteriori 15 militari a Siena spinge il Comune a una sempre migliore integrazione della Municipale con le forze dell’ordine".

C.B.