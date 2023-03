Allarme casa Quei 55 posti letto dimenticati Così lo studentato donato è chiuso da 10 anni

di Paola Tomassoni Da una parte c’è la città che ‘colleziona’ e si permette grandi palazzi vuoti in centro storico; dall’altra due università costrette a fare bandi, indirizzati al privato, per cercare alloggi per i propri studenti. In questa ‘fame’ di posti letto, pur in un ricchissimo menu immobiliare, si inserisce la presenza di quella prima casa per studenti in centro storico da dieci anni chiusa e inutilizzata, a due passi da piazza del Campo: si tratta della ex residenza Il Porrione, nell’omonima via, di cui la città sembra essersi dimenticata. Era il 2013 quando un collettivo studentesco manifestava davanti allo storico palazzo, abbandonato da appena un mese dal Dsu Toscana, l’Azienda Diritto allo studio universitario che gestisce per conto della Regione tutte le case per studenti dislocate a ridosso delle tre sedi universitarie di Siena, Pisa e Firenze. Lo storico edificio di via del Porrione è di proprietà di Sansedoni spa, catalogata oggi nel portfolio di Sagitta, partecipata dell’immobiliare senese, a sua volta partecipata da Fondazione Mps e fino al 2013 è stata affidata al Dsu, come studentato. Sono gli anni della crisi di Sansedoni che non può permettersi l’adeguamento strutturale dello storico palazzo, che viene lasciato dal Dsu....