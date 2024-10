Alla scoperta del mestiere del maniscalco

L’antica arte della mascalcia (la professione del maniscalco) al centro di una particolare giornata all’insegna della storia, della formazione e della pratica, un’iniziativa che si svolgerà domani a Piancastagnaio. Un convegno annuale che è stato infatti organizzato dal Comune insieme alla Pro Loco e al magistrato delle contrade. L’evento vedrà la partecipazione di Stefano Falaschi, Daniele Furi, Federico Corbini e Fabrizio Nencini. Il programma prevede alle 10,30 l’inizio del convegno sulla mascalcia che affronterà il tema ’Evoluzione mascalcia: nuove tipologie di ferrature, forgiatura e ferratura’. Alle 14,30 in Piazza Castello all’ombra della millenaria Rocca Aldobrandesca sarà il clou dell’intera giornata con i maniscalchi, che si cimenteranno in epiche dimostrazioni sulla scia di medioevali e storici momenti che questa nobile arte ancora esprime.

Consulente principale dell’evento sarà Massimo Ermini che collabora con l’amministrazione comunale di Piancastagnaio nella realizzazione di un progetto legato alle molteplici attività legate al mondo e alla utilità dei cavalli in funzione non solo nelle corse ippiche sia regolari che paliesche, ma anche come oggetto di interazioni scolaresche e terapeutiche e attività culturali e socio-turistiche.

Un programma che ha già avuto diverse importanti iniziative in questo anno e che anche nel prossimo sarà ricco di appuntamenti, alcuni legati a ritrovi e pellegrinaggi a cavallo in occasione del Giubileo 2025 che si aprirà la prossima vigilia di Natale.

Un modo e un’occasione particolare che vedrà protagonista la pista del parco tematico della Madonna di San Pietro, chiamata a essere un punto di riferimento non soltanto per tradizionale il Palio del 18 agosto.

Giuseppe Serafini