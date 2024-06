Alla Festa dello sport. Giorgino in cattedra

Al palazzetto dello sport di Sarteano aperta la seconda edizione della "Festa dello Sport" con una lectio magistralis, adattata al pubblico dei giovani studenti e studentesse delle scuole medie di Sarteano, di Francesco Giorgino, giornalista ed ex vicedirettore del Tg1 (attualmente Direttore dell’Ufficio Studi Rai) e docente di Comunicazione, sociologia e marketing politico in diverse università italiane e professor of practice in Luiss, direttore master in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale presso la Luiss School of Government. In occasione dell’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Francesco Landi, l’assessora all’Istruzione e allo sport Lucia Mancini, il presidente di "Area Sport" Adileno Vannuzzi, il vicedirettore di Banca Tema Fabio Tamagnini e Fabio Mechini di Emma Villas Volley Siena. La seconda edizione della Festa dello sport vedrà fino a domani un susseguirsi di eventi tra esibizioni, competizioni, gare, partite e momenti ludici. Protagoniste saranno ben 15 associazioni, oltre a diverse realtà sportive locali, che renderanno omaggio alla bellezza e ai valori dello sport e ai tanti sportivi sarteanesi. La Festa è aperta a tutti.

L’inaugurazione si è conclusa con una serie di domande dei giovani studenti delle medie a Giorgino che, oltre ad incoraggiare i giovani a praticare lo sport, ha paragonato la sua pratica all’allenamento alla vita: "E’ assolutamente utile fare questi incontri e misurarci con le generazioni più giovani utilizzando codici iper semplificati, come è giusto che si faccia, perché operando attraverso il cambio del codice comunicativo puoi riuscire a dire le stesse cose, anzi forse puoi riuscire a dire anche di più", ha detto Giorgino.