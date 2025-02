Alla "Corte dei Miracoli". Follia creativa nell’arte. Il percorso di ExtraFactory

L’Associazione "The factory by Visionaria" si muove e crea da tempo nel nostro territorio, nella volontà di portare arte in ogni luogo. Da qui la genesi di ExtraFactory, il progetto con l’intenzione di camminare non solo nel territorio senese ma anche su tutto il territorio nazionale. ExtraFactory in questo momento è in viaggio con artisti senesi e provenienti da altri territori, perché, appunto un po’ come in pifferaio magico, camminando includiamo chi vuole percorrere con noi un tratto di strada. Tappa obbligata quella di Siena allo Spazio Livi della Corte dei Miracoli per la "Follia Creativa" che si svolgerà con vernissage dalle 20 di oggi e terminerà domani, arco di tempo in cui saranno esposte le opere di Giusy Frongia, Greta Gurizzan, Jacob Von Zorchi, Lorenza Losi, Monica Giovannoni, Paluma Frida.

La serata inaugurale terminerà con concerto di una giovane Band Senese i Bipolar Band, che allieteranno gli ospiti con una carrellata di musica dal rock, al popolo al cantautorato dagli anni 70 a i nostri giorni. Del resto qui il rapporto fra musica ed arte è sempre stata all’ordine del giorno. ExtraFactory continua ad unire le varie espressioni artistiche, ecco perché troverete spesso contaminazioni di varie forme durante i suoi eventi, ovviamente anche per il finisagge troveremo particolarità, connubio di poesia e pittura live e musica.

Un calendario ricco di eventi, crocevia di artisti e personaggi anche di altre arti, di altre discipline: Inn the Factory gravitano artisti di ogni forma espressiva, da poeti a scultori a musicisti a pittori. La follia è dunque creativa e permette di diffondere lavori che possiamo definire "straordinari" ma sempre a disposizione di tutti. Ricordiamo che la collettiva La Follia Creativa si sposterà a Pisa in maggio in una bellissima location Alle Logge in via degli Uffizzi, con il patrocinio del comune di Pisa e in collaborazione di Arteland. (In foto, Elena Pietragalla presidente The Factory)

Ma. Bi.