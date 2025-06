"Alfabeto delle emozioni". Storie di Stefano Massini con fragilità e ironia

Valdichiana2025: a settembre l’evento speciale con protagonista Stefano Massini. Appuntamento il 27 settembre a Chianciano Terme, al Parco Fucoli, con Stefano Massini e il suo format teatrale “Alfabeto delle emozioni”.

Tra i quasi mille eventi e appuntamenti del programma di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura se ne colloca uno speciale, che farà da collante per tutti gli altri, dando vita a una giornata dedicata alla performance teatrale e musicale, all’approfondimento e al confronto. Protagonista dell’evento Stefano Massini, volto popolare in teatro e in tv, e attualmente lo scrittore italiano vivente più rappresentato al mondo. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è in agenda per sabato 27 settembre al Parco Fucoli di Chianciano Terme: sarà infatti il Palamontepaschi ad accogliere le narrazioni del popolare drammaturgo e unico italiano ad aver vinto cinque Tony Award, ovvero gli Oscar del teatro. L’evento prevede, oltre allo spettacolo portato in scena da Stefano Massini, un’intera giornata di approfondimenti e performance. Sono infatti previsti momenti di confronto sui differenti aspetti delle politiche culturali in relazione ai territori e alle comunità, oltre agli intermezzi musicali e a momenti conviviali, che coinvolgeranno ospiti istituzionali, personalità della cultura e partner del progetto.

Insignita del titolo di Capitale Toscana della Cultura, l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, nella progettualità annuale dell’anno 2025, ha deciso di investire su iniziative e programmi che possano produrre lasciti ed eredità culturali e sociali sul territorio anche per il prossimo futuro. L’evento del 27 settembre sarà l’essenza di queste progettualità, racchiudendo in sé le prospettive future e passate, i risultati e gli obiettivi condivisi da tutti i 10 Comuni.

Al centro della scena si collocherà Stefano Massini con il suo “Alfabeto delle emozioni”, un format teatrale, più che uno spettacolo, che si rinnova continuamente, rivisitando e aggiornando racconti e connessioni tra le storie e l’attualità. Massini, apprezzato anche per le sue incursioni televisive a Piazzapulita su La7 e ancora nel suo programma Riserva Indiana su Rai3, accompagna la platea in un viaggio profondo e ironico nel labirinto delle emozioni umane.

"In un immaginario alfabeto - spiega l’autore - in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia...), vogliamo trascinare il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono volti, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento". Già definito il più popolare raccontastorie del momento, Stefano Massini è anche direttore artistico del Teatro della Toscana che riunisce realtà prestigiose quali il teatro della Pergola, quello di Rifredi e il Teatro Era. Con il suo prestigioso profilo artistico Massini è una voce che rappresenta al meglio l’identità culturale diffusa di Valdichiana2025, espressa in questa annualità grazie al titolo e al relativo sostegno conferito dalla Regione Toscana. Per scoprire tutti gli aggiornamenti relativi all’evento del 27 settembre vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura: www.valdichiana2025.it e i profili social Instagram e Facebook: @valdichiana2025