Siena, 1 luglio 2020 - Restano gravi ma stabili le condizioni di Alex Zanardi, il campione paralimpico ricoverato all'ospedale Le Scotte di Siena dal 19 giugno dopo un incidente mentre partecipava a una manifestazione benefica con la sua handbike. Lo scontro è avvenuto nel territorio comunale di Pienza.

Dopo la seconda operazione alla testa, Zanardi resta in coma farmacologico alle Scotte, sotto stretta sorveglianza dei medici.

Per quanto i parametri vitali siano stabili, preoccupa il grave trauma facciale che ha finora portato a due operazioni e al coma farmacologico. Attraverso il quale i medici fanno "riposare" il cervello dell'atleta. Il tutto in vista di un possibile risveglio indotto per valutare meglio il danno neurologico.