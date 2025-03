Albo, boom di cavalli iscritti. Tabacco dice addio alla Piazza. Siri: "Si godrà la pensione"

di Laura ValdesiSIENANon è record di iscritti ma poco ci manca: 159 (erano stati 147 nel 2024 e ben 169 nel 2021) i mezzosangue che vogliono entrare nell’Albo del Comune. Addestrarsi e correre per provare ad entrare in Piazza. I più esperti magari adesso, le nuove leve con calma. Saranno dunque tre giorni di visite particolarmente densi a Pian delle Fornaci, dal 14 marzo dalle 8 (se sarà come lo scorso anno) alla tarda mattinata di domenica 16 quando calerà il sipario sul primo atto ufficiale della stagione che porta a Provenzano.

La prima novità che balza agli occhi della lista è l’assenza di Tabacco. Il mezzosangue che ha corso otto Carriere vincendo quella del 4 luglio 2024 per l’Onda, la Contrada dove era tornato per la terza volta. A prenderlo era andato il suo proprietario Roberto Coppini, ex capitano plurivittorioso di Malborghetto. "Tabacco, (che compirà 13 anni, ndr) si gode la pensione, fa le passeggiate", dice Antonio Siri che l’ha allenato e anche montato in Piazza nel 2019. "Resterà qui da me a scuderia", spiega il fantino. "Se mi dispiace che non corra più? Credo che abbia tolto una soddisfazione enorme al proprietario e che la scelta sia un gesto di rispetto verso il cavallo", spiega. Ma Siri a scuderia ha un altro mezzosangue che un po’ gli assomiglia, Entu. "E’ baio ma ha caratteristiche che mi ricordano Tabacco. Ovvio che deve dimostrare ancora tutto", ammette.

Oltre al vittorioso di Provenzano 2024 esce di scena Akida che aveva corso nel Nicchio a luglio montata da Turbine, non c’è Vitzichesu fra i nomi noti. In compenso resta lo zoccolo duro delle ultime Carriere. Tredici i barberi che sono già andati al canape: Ardeglina, Ares Elce, Arestetulesu, Brivido sardo, Canarinu, Comancio, Criptha, Ungaros, Veranu, Viso d’angelo, Volpino (anche se poi non corse), Zenis e Zentiles. Più quattro che hanno già vinto. Sono Benitos, Tale e quale, Zio Frac e Remorex. Il ’biondo’, guardando l’anagrafe, è il più anziano del gruppo con i suoi 15 anni, mentre Tale ne ha 13. C’era chi pensava che la nuova regola sui 4 anni avrebbe limitato le iscrizioni? Neppure per sogno visto che sono 32, quelli con la lettera F, escluso Fenomenale che ne ha 6, più Bagnolo, Erminio, Mariolino, Nino da Clodia e Premiere da Clodia. Il chiacchieratissimo Anda e Bola ha cambiato proprietario, non più Gavino Sanna ma Harry Westerman. Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa ha segnato tre mezzosangue - Amarcord, Emigrante e Fiammante –, quanto a Comancio, cavallo molto interessante, è ormai saldamente alla scuderia di Gingillo che l’ha montato nella Chiocciola il 17 agosto scorso. Fra i cavalli da osservare anche Ester Queen, 5 anni di Sandra Rossi, che è figlia di Queen winner.

Mentre la ’macchina Palio’ si mette in moto, il Magistrato delle Contrade è tornato a riunirsi mercoledì sera per analizzare qualche articolo del Regolamento del Palio (giustizia in primis) che sta a cuore ai priori visto che la commissione revisione sta lavorando. Se ne riparlerà anche nel Magistrato del 17 marzo ma appare chiaro che per eventuali ritocchi se ne riparla nel 2026. Poi il capitolo fronteggiamenti. Argomento affrontato in Magistrato, conferma il rettore Emanuele Squarci. I concetti importanti erano già contenuti nel documento del marzo 2024, ripetuti dopo la sentenza sui fronteggiamenti Nicchio-Valdimontone. Una posizione dunque già chiarissima ma non si esclude che ci sia da dire anche altro, dopo il pronunciamento in tribunale sui fatti del 2 luglio 2018. Alcuni onorandi ci ragioneranno su confrontandosi magari anche con le parti interessate prima di eventuali nuove uscite. Certo è invece che sono state fissate le elezioni del rettore del Magistrato sabato 29 marzo. In tale circostanza verrà anche formata la commissione per il Consorzio tutela del Palio.