Alberi pericolanti. Il piano di rimozione

Al via a Poggibonsi la messa in sicurezza degli alberi pericolanti per il maltempo che si è abbattuto anche sulla Valdelsa. L’amministrazione comunale ha affidato i lavori di manutenzione delle piante a una ditta specializzata e l’intervento, salvo imprevisti, partirà a breve. "Le forti piogge hanno provocato alcuni danni e disagi- spiega il Comune- tra i quali la caduta improvvisa di una pianta di pino in via Montegrappa. Saranno fatti alcuni interventi aggiuntivi e urgenti di potatura e abbattimento di alberi. Si tratta di lavori da effettuare per l’esigenza di gestire situazioni di potenziale pericolo derivanti dal cedimento di alberi o parte di essi". A effettuare gli interventi in questione sarà la ditta Trapani di Poggibonsi. Per questa operazione di messa in sicurezza delle piante il comune spenderà 5 mila euro. Intanto, sta per iniziare anche la manutenzione delle strade comunali. A realizzare il pacchetto di interventi sarà una ditta della provincia di Frosinone, che proprio in questi giorni si è aggiudicata l’appalto per la sistemazione ordinaria delle varie strade che si trovano nel territorio comunale di Poggibonsi.