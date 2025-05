Al via ’In-box dal vivo’. Teatro del futuro in scena

Tre giorni di teatro, con In-Box Dal Vivo. Da oggi a giovedì, le otto compagnie finaliste si esibiranno sui palcoscenici di Siena per contendersi le 112 repliche messe in palio dal concorso ideato e gestito da Straligut Teatro, con il sostegno del Comune e dell’Università di Siena, della Regione e del Ministero della Cultura. L’edizione di quest’anno punta i riflettori su In-Box Verde, sezione del progetto dedicata alle nuove generazioni, e ospita una selezione di spettacoli fra i più interessanti del teatro emergente italiano.

In-Box è soprattutto un trampolino di lancio per le compagnie emergenti, perché mette in palio repliche retribuite, in un circuito di teatri e manifestazioni nazionali. A presentare il cartellone sono stati ieri Fabrizio Trisciani e Francesco Perrone, direttore artistico e presidente di Straligut Teatro, insieme a Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, e Chiara Mocenni, delegata del Rettore dell’Università al public engagement.

"La formazione di un pubblico giovane e consapevole – ha detto Bocciarelli – è l’obiettivo che in totale sinergia ci siamo dati. Dalla rassegna Cercasogni a In-Box, fino alla nostra stagione estiva Sboccia l’estate, che vorrà ancora una volta parlare e dialogare con le nuove generazioni". "Il teatro del futuro – ha sottolineato Trisciani – è composto da un pubblico del futuro. Ci auguriamo che i piccoli spettatori che in questi giorni verranno ad assistere agli spettacoli continuino a crescere frequentando il teatro". "La partecipazione degli studenti è importante – ha aggiunto Mocenni – perché sono loro il tramite tra i più giovani e il mondo degli adulti. E in questo progetto non saranno solo spettatori, perché il loro è un coinvolgimento attivo". "L’obiettivo – conclude Perrone – è potenziare un teatro che sappia parlare ai giovani, che li includa, li ascolti e li coinvolga attivamente".

Oggi si parte con due spettacoli: Zerocomma Zero Uno alle 18.30 ai Rinnovati e Faboo di Theatre DeGart alle 21 al Teatro del Costone. Domani alle 9.30 La stanza di Agnese ai Rozzi, Doors alle 11 ai Rinnovati, Officina Prometeo alle 14.30 al Teatro del Costone. Giovedì, Pollicino Show dalle 9.30 ai Rinnovati, Ida e la bambina nuova alle 11 ai Rozzi, Sciopero! Alle 14.30 ai Rinnovati. Due fuori concorso: Cuor di Coniglio oggi alle 17 ai Rozzi e Ilva football club domani alle 21 sempre ai Rozzi.