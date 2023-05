Al via i lavori, il cinema teatro Politeama ora diventerà ’green’

La casa della cultura diventa ‘green’. Partito l’intervento di efficientamento del cinema teatro Politeama di Poggibonsi, cofinanziato con i fondi del Pnrr. Un investimento complessivo di 580.000 euro di cui 480.000 euro di contributo da parte del Ministero della Cultura. "Andiamo avanti sul percorso avviato negli anni sia sulle scuole che sugli edifici pubblici – afferma il sindaco David Bussagli (nella foto) –. L’obiettivo è quello di generare risparmi sulla spesa e contenere le emissioni in atmosfera. In questo caso, sul Politeama, prende il via un progetto complesso che si svolgerà in più fasi e che punta, una volta completato, all’autosufficienza dell’edificio".

L’intervento in questione riguarda alcune operazioni sugli impianti interni e l’installazione dei pannelli fotovoltatici. Il progetto di efficientamento del Politeama è stato elaborato con il coinvolgimento della Fondazione Elsa, che ha fornito i dati sull’attività del cinema teatro.