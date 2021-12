Poco prima delle 5 del mattino la Commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento che istituisce la Fondazione Biotecnopolo che avrà sede a Siena. Avrà una dotazione iniziale di 37 milioni per tre anni: 9 il primo, 12 il secondo e 16 il terzo. In seguito sarà finanziata per 16 milioni l'anno dal Governo.

Il suo compito sarà dare un assetto strutturale, con il sostegno dello Stato, alla rete delle Scienze della Vita che si è sviluppata a Siena, tra multinazionali farmaceutiche, medie e piccole imprese, centri di ricerca e incubatori come la Fondazione Tls.

I soci fondatori di Biotecnopolo sono i ministeri della Salute, dell'Università e ricerca, dell'Economia, il Cnr, la Fondazione Tls con gli enti locali e l'Università di Siena. Enrico Letta, segretario del Pd, deputato del collegio di Siena, è il padre di quell'emendamento. .