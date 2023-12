Al Politeama venerdì concerto della ’Mary Loscerbo & B.I.T. Band’

Dal pop al jazz spaziando tra i generi. Venerdì 15 dicembre alle 21, per la rassegna Discipline(s) Music club, nella Sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi è in programma il concerto della ’Mary Loscerbo & B.I.T. Band’. Con Mary Loscerbo (foto), voce, Stefano Allegra, basso, Leonardo Volo, tastiere, Fabrisio Morganti, batteria. Si tratta di un gruppo formato da esperti musicisti riunitisi 14 anni fa quasi per caso. Forti delle loro esperienze, dalle quali spiccano collaborazioni illustri, hanno come obiettivo quello di unire spettacolo ed intrattenimento. Il suono tipico della band evidenzia il loro affiatamento sia in nel repertorio di grandi classici suonati in versione soft-acustica, sia in quello dal suono più aggressivo per un maggiore impatto con il pubblico. La Band gravita attorno ad una incredibile vocalist di origine canadese capace di coinvolgere la audience in un piacevole effetto evocativo. Tutte le informazioni su politeama.eu.

Fabrizio Calabrese