Al Politeama ’La casa dei ninja’

Atteso appuntamento di danza contemporanea sul palcoscenico del Teatro Politeama di Poggibonsi. Questa sera alle 21, in sala maggiore, la Compagnia senese Adarte presenta in anteprima nazionale ’La casa dei ninja’, spettacolo di danza contemporanea per ben otto performers. Regia, coreografia e costumi a cura di Francesca Lettieri. L’evento fa parte del più ampio cartellone Discipline(s) e anche del festival pedagogico Lef. L’ingresso è a bigliettazione: dodici euro quello intero mentre dieci euro e il costo del biglietto ridotto (under 35). Informazioni: 0577 985697.

Fabrizio Calabrese