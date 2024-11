Al Piccolomini l’ambientale sale in cattedra

In occasione della chiusura della controversa COP29 a Baku, l’Istituto Piccolomini ospita venerdì un evento a ingresso libero per discutere di cambiamento climatico e attivismo ambientale giovanile con artisti, curatori e ricercatori. Il pubblico sarà invitato a partecipare a una tavola rotonda con rappresentanti del mondo dell’arte, della cultura e della ricerca, un’installazione di arte contemporanea interattiva realizzata con gli studenti del Piccolomini e alla presentazione dei risultati di una indagine sulla consapevolezza climatica a Siena e provincia e molto altro. L’evento è organizzato e promosso da Mani Tese, Deafal e Siena Art Institute per il progetto Participation4Change, sostenuto con i fondi dell’otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.