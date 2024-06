Al PalaMontepaschi gli azzurri di fioretto

Tra le eccellenze dello sport italiano c’è sicuramente il fioretto, disciplina della scherma che negli anni ha regalato molte soddisfazioni, e quindi medaglie, tanto che il Belpaese può essere considerato un punto di riferimento assoluto. E quella del 2024 sarà un’estate importante con un doppio appuntamento, prima continentale e poi olimpico. Si parte con i Campionati Europei di Basilea (18-23 giugno), ultimo grande evento internazionale prima degli attesi Giochi di Parigi. Per prepararsi all’appuntamento, dal 10 al 14 giugno, gli atleti nazionali si alleneranno a Chianciano Terme, al Palamontepaschi.

Tanti i nomi importanti, a iniziare da Arianna Errigo, una carriera dal palmarès sensazionale e atleta scelta come portabandiera alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi. Ma ci sarà anche Alice Volpi, la fiorettista senese due volte campione del mondo nell’individuale, senza dimenticare i campioni europei in carica, i fiorettisti Filippo Macchi e Martina Batini, con le due squadre, maschile e femminile, che si prepareranno per difendere in Svizzera il titolo vinto in Turchia due anni fa. Il fioretto femminile schiererà un quintetto in Svizzera con Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi chiamate al doppio impegno, Martina Batini, presente nella sola gara individuale (sarà riserva alle Olimpiadi) e Francesca Palumbo in quella a squadre. Il quartetto del fioretto maschile, orfano del capitano Daniele Garozzo, il compagno della Volpi che recentemente ha annunciato il ritiro, è formato da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini. Giorni importanti per prepararsi sotto la guida del Ct Stefano Cerioni.

Luca Stefanucci