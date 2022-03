Al Cennini le ‘lezioni dal vivo’

La scuola va in officina... anzi no, è l’officina ad andare a scuola. L’istituto professionale Cennino Cennini di Colle, infatti, ha dotato la sua sezione per la manutenzione e l’assistenza tecnica di un ponte elevatore e di un’auto per dare agli studenti due ulteriori e importantissimi strumenti di esercitazione e di studio. La lezione inaugurale si è svolta alla presenza di un esperto tecnico riparatore, specializzato in diagnosi, impianti a metano e gpl, oleodinamica, tagliandi e revisioni. Un’intererssante e innovativa lezione ‘dal vivo’, durate la quale, oltre a seguire gli aspetti teorici, gli studenti hanno potuto svolgere anche esperienze pratiche sulla vettura di studio, operando direttamente sulle parti meccaniche grazie anche ad alcuni strumenti offerti appositamente dall’istruttore per la lezione. Con le due nuove acquisizioni, la storica scuola colligiana dove intere generazioni di imprenditori valdelsani si sono formate, si conferma all’avanguardia nella formazione di tecnici.