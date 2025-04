Aiuto concreto a Davide. La Misericordia si attiva per lo sfortunato giovane

In aiuto di Davide Papaccioli. A Poggibonsi una festa patronale, come di consueto, anche all’insegna della solidarietà. E tra i vari progetti per la giornata di domani 28 aprile, nella ricorrenza di San Lucchese, da menzionare l’iniziativa dei volontari della Misericordia che destineranno il ricavato delle vendite di panini, primi piatti e dolci al sostegno delle spese per le cure di Davide Papaccioli, il giovane atleta della Virtus Biancoazzurra che due anni or sono subì conseguenze gravi dall’incidente di gioco nel finale di una gara del campionato provinciale juniores sul campo di via San Gimignano a Poggibonsi. Lo stesso ente ricorda altresì che è possibile contribuire con un’offerta libera su conto corrente bancario intestato a Confraternita di Misericordia di Poggibonsi, Iban: IT38 I 08425 71940 000040182958. Causale:: "Offerta per Davide". Il cammino terapeutico di Davide Papaccioli va avanti anche attraverso lunghe sedute riabilitative in Brasile. A Pasqua, Davide è tornato a casa. Notevoli i miglioramenti compiuti nel tempo. "L’obiettivo – afferma Michele Papaccioli – è giungere a una autonomia nei movimenti. In concreto, ai primi passi da effettuare con il deambulatore. Un traguardo raggiungibile. Davide già si dedica in parte a tali attività, ma i movimenti, come si può comprendere, sono tuttora da affinare. Il periodo fra giugno e settembre potrebbe rivelarsi fondamentale per il prosieguo, nel quadro di un graduale ritorno alla normalità. Ringrazio, a nome anche di mia moglie e dei miei figli, la Misericordia, la Virtus Biancoazzurra e quanti si impegnano nelle raccolte con l’intento di permettere a noi familiari di coprire un po’ gli oneri necessari nella riabilitazione a vantaggio di Davide. A svolgere un ruolo importante, non da oggi, è l’associazione I Nodi d’Amore con il presidente Giovanni Gravili, che ha tra l’altro organizzato l’accoglienza di Davide all’aeroporto di Milano Malpensa, all’arrivo dal Brasile. Non è mancato nella circostanza il dono di una nuova maglia autografata dei calciatori del Milan". Adesso un atto di generosità ad opera della comunità locale, in coincidenza del 28 aprile. Segni di speranza che derivano dal lavoro dei volontari della Misericordia, che nel giorno di San Lucchese, nel cortile della Rsa, allestiranno il banco solidale.

Paolo Bartalini