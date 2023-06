Aiuti per la Romagna Raccolta degli alimenti

Due realtà commerciali di Poggibonsi contribuiscono alla raccolta di alimenti dell’associazione I nodi d’amore, con sede a Siena, per un progetto di solidarietà nei confronti delle popolazioni del Ravennate colpite in maniera drammatica dagli eventi alluvionali. Alessandra Corsi, titolare di Butterfly abbigliamento e la commessa Valentina, insieme con David D’Ambrosio dell’Istituto di Bellezza Angelo, hanno fornito un notevole apporto all’iniziativa dell’organizzazione di volontariato presieduta da Giovanni Gravili.

"Abbiamo lanciato la proposta ricevendo numerose adesioni fra i nostri clienti – spiega Alessandra Corsi – e anche da persone che non conoscevamo, residenti in altre regioni, hanno visto il nostro appello sui social e si sono immediatamente attivate. Hanno acquistato, nei vari punti vendita, cibo per bambini e per grandi, pannolini, prodotti per l’igiene e altro ancora. Materiali consegnati a noi, che abbiamo in seguito provveduto a recapitarli a I nodi d’amore".

L’associazione senese, a sua volta, ha compiuto un altro dei suoi viaggi con finalità benefiche verso l’Emilia Romagna, in particolare a Sant’Agata sul Santerno (Ra) per effettuare le donazioni: "Oltre mille sacchetti – si spiega dalla odv I nidi d’amore – di generi di ogni tipo, la maggior parte provenienti proprio dal sostegno offerto dalla signora Alessandra".

Il piano d’azione in favore della Romagna va avanti: "C’è ancora la possibilità, per tutti, di collaborare", concludono Valentina, Alessandra e David.

Paolo Bartalini