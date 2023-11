Aiuti agli alluvionati Appello della Caritas a chi vive in Valdichiana

Anche la Valdichiana senese si sta mobilitando per dare un aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione in Toscana. Alcuni volontari delle Misericordie sono andati a fornire aiuto a chi si è trovato con la casa piena di acqua e fango. Ma c’è anche la Caritas diocesana di Montepulciano-Chiusi-Pienza, costantemente in contatto con i territori colpiti e già sul posto lo scorso weekend per fornire vestiario, indumenti intimi, materassi e biancheria per la casa e quella solidarietà così preziosa in questo momento complicato. L’aiuto sarà concretizzato anche dalla spedizione di prodotti alimentari e per l’infanzia. I cittadini possono dare il loro sostegno in questa fase di urgenza. Come ha spiegato Giuliano Faralli, direttore della Caritas diocesana: "E’ possibile contribuire facendo un bonifico bancario specificando nella causale "Emergenza alluvione Toscana" tramite il seguente IBAN IT34N0306925611100000003187 intestato a Caritas Diocesi Montepulciano Chiusi Pienza. In alternativa possono essere donati prodotti di prima necessità a lunga conservazione, consegnandoli alla sede di Caritas Diocesana in via Redi, 6A Montepulciano, dal lunedì al venerdì (ore 8-13 e 14-17)". Faralli ha aggiunto: "Se vogliamo fare insieme un’opera buona, è il momento giusto, poiché siamo ancora nella prima fase di emergenza. Per la fase successiva si pensa a forniture di mobili per gli alloggi e attrezzi da cucina".