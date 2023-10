Ai Rozzi il 26 c’è il sostituto antimafia Di Matteo

"Pagine di legalità" è la rassegna letteraria che si terrà a Siena al Teatro dei Rozzi a partire dal 26 ottobre che ha come oggetto il tema della lotta alle mafie, vista e analizzata da varie prospettive. Cinque gli appuntamenti complessivi fino a febbraio 2024. Primo appuntamento il 26 alle 18 con la presentazione del libro "Il Patto sporco e il Silenzio" scritto da Nino di Matteo, sostituto procuratore antimafia presso Dna a Roma, già componente togato del Csm, pm a Caltanisetta e Palermo, titolare del processo sulla trattativa Stato Mafia. Coautore del libro, Saverio Lodato, giornalista e saggista, rappresenta uno dei piu autorevoli giornalisti e scrittori di mafia e antimafia. Farà da moderatore dell’incontro Aaron Pettinari, capo redattore della rivista Antimafia duemila, rivista on line in prima linea con le sue inchieste e articoli sulla lotta alle mafie e criminalità organizzata. Interverrà Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso in Via d’Amelio nel 1992 con la scorta. Gli altri incontri saranno con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, con Luana Ilardo e Sigfrido Ranucci.