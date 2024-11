Ai nastri di partenza. Massimo Linguanti, 68 anni

I sogni non invecchiano. Massimo Linguanti, 68 anni, pilota di Buoncovento ma elbano di nascita, sarà ai nastri di partenza dell’edizione 2024 del Rally del Brunello in programma venerdì e sabato sugli sterrati che dalla città del celebre rosso si dipanano nei territori di Seggiano, Pienza e Buonconvento. Un tracciato con paesaggi mozzafiato come mozzafiato si annunciano le sfide tra piloti in gara, tra cui Massimo Linguanti, al volante di una Renault Clio Rally 5 preparata da PR2 di Paolo Rigoni, uno dei team italiani più quotati. Pilota di rally nel Campionato Italiano a 21 anni e nel Campionato Europeo a 23 anni, Linguanti frequenta il mondo del rally da sempre, correndo con i migliori: da Munari a Biasion, da Pregliasco a Verini. Sfida è una parola che Massimo ripete anche alla vigilia della gara organizzata da Scuderia Etruria con Deltamania Montalcino. "Correre a questa età è una sfida che lancio a me stesso. Voglio dimostrarmi di essere un pilota ancora competitivo e un uomo che sa ancora emozionarsi. Mai arrendersi al tempo che passa. Darsi degli obiettivi e provare a centrarli è bellissimo". Nelle parole del pilota di Buonconvento quella voglia di esserci e di sentirsi vivi che tutti dovremmo avere, indipendentemente dall’età. Tu chiamale se vuoi, emozioni.