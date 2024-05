’Ai confini del mondo’. Docufilm e open day. Economia per l’ambiente Il regista Francesco De Augustinis presenta il docufilm "Until the end of the world" sulla sostenibilità dell'itticoltura. Proiezione domani all'Università San Francesco, seguita da un Open Day sul corso di laurea in Economia per l'Ambiente e la Sostenibilità e un incontro su moda e sostenibilità ambientale.