Agosto al Santa Maria della Scala Tante iniziative anche per i piccoli

Agosto al museo. Il Santa Maria della Scala propone per tutto il mese un ricco programma di attività e visite speciali, che si apre proprio oggi con un workshop dedicato ai più piccoli. I bambini dai 4 anni in su, accompagnati da adulti, potranno visitare la mostra collettiva ‘Raggioverde’, che raccoglie le opere di ventitré artisti invitati, e potranno poi partecipare al workshop dedicato al paesaggio. Sempre dedicata ai piccini è la visita di giovedì 10 intitolata ‘Negli abissi del mare, il pescatore e la principessa’, con alcune opere della Collezione del Museo d’arte per bambini sul paesaggio sottomarino, partendo dalla favola giapponese ‘Il pescatore e la principessa’ illustrata dall’artista Wanli. Anche in questa occasione, dopo la visita ai bambini sarà richiesto di mettersi in gioco nel laboratorio artistico.

Altro workshop sarà ‘Paesaggi da scoprire’, in programma giovedì 17 e 31 agosto alle 16.30, che sarà un vero viaggio nel tempo attraverso le sale affrescate del Santa Maria fino ai reperti etruschi del museo archeologico. Per tutte le visite è consigliata la prenotazione a [email protected] Nel calendario degli appuntamenti, spazio anche alla scoperta del museo con l’avatar. Si comincia martedì 8 alle 15, con la prima delle visite guidate con Braincontrol Avatar. "Collegandosi da remoto il sistema, sviluppato dall’azienda senese Liquidweb, consente al visitatore di muoversi all’interno del museo, regolare audio, video e altezza del campo visivo autonomamente – spiegano dal Santa Maria – e di ammirare gli oggetti in maniera ravvicinata, leggere le didascalie e interagire".

Le visite, della durata di un’ora, sono già prenotabili sul sito www.santamariadellascala.com e si svolgeranno martedì 8, giovedì 17, martedì 22, giovedì 24, martedì 29 e giovedì 31 sempre alle 15. Come da tradizione, infine, per la notte delle stelle cadenti di San Lorenzo, giovedì 10, il Santa Maria della Scala rimarrà aperto dalle 21 alle 24 in occasione di ‘Calici di stelle’. Il programma prevede l’apertura straordinaria del livello di piazza Duomo e delle mostre temporanee, mentre al VI livello sarà aperta la terrazza per una serata straordinaria accompagnata dagli studenti del Siena Jazz Lucine Sargsyan (voce) e Santiago Fernandez (piano). Richiesta la prenotazione.

Riccardo Bruni