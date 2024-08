Aggressioni a operatori sanitari, Siena si porta avanti: “Telecamere e vigilanti in tutto l’ospedale” Siena in anticipo sui tempi. Il dg dell’AouSenese, Antonio Barretta fotografa la situazione. «Il rapporto, in un anno, tra attacchi, solo verbali, e numero dei dipententi è dello 0,4 per cento»