Picchiato a sangue in casa, uomo grave alle Scotte. Mistero ad Abbadia San Salvatore

Abbadia San Salvatore (Siena), 14 dicembre 2024 - Sarebbe rimasto steso per ore sul pavimento in drammatiche condizioni fisiche, incosciente. È giallo ad Abbadia San Salvatore per quanto accaduto in un appartamento che si trova al Torrione, nella parte più storica del paese, in un arco temporale compreso tra l’altra sera e ieri pomeriggio. Un ragazzo, 37 anni, operaio con diversi hobby sportivi, è stato trovato nella sua casa in drammatiche condizioni: evidenti ematomi in varie parti del corpo, a iniziare da volto tumefatto. Tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un tentato furto in appartamento, al quale forse il giovane avrebbe tentato di reagire, finendo per avere la peggio. Anche se non si esclude nessuna altra pista. Un silenzio assordante di fronte a un caso che fa parlare, e soprattutto preoccupare, un intero paese.

Ad Abbadia San Salvatore il ragazzo è assai conosciuto, ben voluto e stimato. L’altra sera sarebbe rincasato dopo il lavoro nell’appartamento dove vive da solo. Stanco della giornata, si sarebbe fatto una doccia ma, quando è uscito dal box sarebbe avvenuta l’aggressione. Il ragazzo potrebbe aver trovato i ladri in casa, cercando di allontanarli. Ma la reazione dei malviventi, o di chi ha comunque picchiato il giovane, è stata violentissima. Quando ieri pomeriggio è stato trovato era, come detto, in condizioni molto gravi. Da lì a poco sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto alle prime cure del caso prima di decidere il trasferimento alle Scotte. Qui il 37enne è ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri, intervenuti sul posto, ora sono chiamati a sciogliere in diversi dubbi che avvolgono questo episodio. Per prima cosa le forze dell’ordine stanno verificando se è avvenuto il furto, ovvero se manca qualcosa dall’appartamento. Come detto, le indagini restano avvolte nel massimo riserbo. Per contribuire alla soluzione del caso sono giunti ad Abbadia San Salvatore anche i carabinieri del nucleo operativo sia della compagnia di Montalcino che del comando provinciale.

Per ore sono state visionate le immagini delle varie telecamere di sorveglianza presenti in quella parte del paese. Chi potrà chiarire la dinamica di quanto accaduto è solo il giovane vittima del pestaggio, quando tornerà (e tutti sperano che avvenga presto) a poter parlare e, soprattutto, a stare bene.