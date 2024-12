Aggressione a Siena: uomo ferito da coltellata in viale Toselli, indagini in corso

di Laura ValdesiSIENA

Una donna, probabilmente all’origine di una violenta discussione. Un uomo che interviene in suo aiuto ma finisce al policlinico, raggiunto da una coltellata. In ospedale almeno un’altra persona, però di nazionalità straniera. Un cinese perché sembra che la discussione in un posteggio nella zona di viale Toselli, sabato sera, abbia visto protagonisti alcuni orientali e, appunto, l’uomo italiano che ha poi avuto la peggio. Un giallo che prima ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: si era parlato dei carabinieri ma, in realtà, è arrivata la Volante della polizia sul posto. La questura ora prosegue gli accertamenti, come sempre in questi casi in sinergia con gli uomini della Squadra Mobile.

Pochissimi gli elementi. Bocche cucite degli investigatori che dovranno chiarire un episodio fortunatamente non consueto in città. A partire dal movente, che potrebbe essere stata proprio la donna di nazionalità cinese. Le luci della Volante della polizia sono state notate nel parcheggio fra le 23 e mezzanotte. Quella zona è deserta, anche se il posteggio viene spesso usato come scambiatore. Sabato sera oltretutto pioveva, pochi i passanti. A parte il solito traffico di macchine.

La giovane è stata aggredita? Oppure ha discusso con i suoi connazionali? E, nel caso, per quale ragione? Dove vive? Interrogativi a cui la polizia cercherà di dare risposte. Soprattutto ascoltando il racconto dell’uomo, un italiano di mezza età, che sarebbe intervenuto in aiuto dell’orientale. Con alcuni cinesi è scoppiata una lite particolarmente accesa. Finché uno di loro ha tirato fuori il coltello con cui sembra aver sferrato il fendente all’italiano, ferendolo ad un braccio. Sulle prime la situazione pareva più grave ma non dovrebbe correre pericolo di vita. Come pure l’altro portato al policlinico.

Una vicenda tutta da chiarire che adesso s’inabisserà, dopo il parapiglia pubblico nel posteggio. La Mobile cercherà di capire da dove venivano i cinesi, se sono davvero tutti orientali. Come mai era nata una discussione con la donna, finita poi nel sangue.