Aggiungi un posto a tavola Ragionieri 40 anni dopo

di Paolo Bartalini

Si sono riuniti a tavola, quaranta anni dopo il conseguimento del diploma di ragioniere, con in spalla un bagaglio di ricordi e di esperienze che hanno avuto modo di condividere in allegria davanti al un piatto ben cucinato.

Sono i ragazzi della quinta E dell’Istituto tecnico commerciale Roncalli di Poggibonsi: la loro sezione, in quel 1982-83, trovava già spazio nel plesso di Calcinaia. Era il periodo in cui il Roncalli aveva ancora la sede centrale in piazza Cavour (il totale trasferimento nelle attuali strutture sarebbe avvenuto in vista del successivo anno scolastico) e una succursale in via Badia per il corso Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. La speciale ricorrenza ha spinto gli alunni di allora a organizzare il convivio in un agriturismo a Casole d’Elsa.

Una serata all’insegna del ’Come eravamo’, da parte dell’allegra schiera composta da roncalliani che nel tempo hanno conosciuto sbocchi professionali in imprese, banche, in Polizia, nell’amministrazione dei condomini e in un caso pure in Alitalia da steward. Per gli studenti di ieri un’occasione anche per rivivere le fasi degli insegnamenti preziosi ricevuti dai docenti nel cammino verso gli esami di maturità, il tema di Italiano, la seconda prova scritta e gli orali su due materie, come da normativa in vigore all’epoca. In cattedra, Sergio Maggi, Lettere, Danièle Gros, Francese, Giuliano Borghesi, Educazione fisica, Alberto Toti, Tecnica bancaria, Orietta Bertelli, Ragioneria, Don Vittorio Poli, Religione, il professor Elia, Economia e Diritto, la professoressa Crociani, Geografia. Il preside del Roncalli era Pietro Cinughi de’ Pazzi e il vice Luciano Lanfredini. Immancabile la foto di gruppo dei ventidue protagonisti valdelsani della felice stagione sui banchi.

Ecco quindi tutti i nomi dei compagni di scuola della quinta E, seguendo un ordine alfabetico che un po’ rispecchia l’elenco sul registro di classe: Luca Baragatti, Manuela Bartali, Alessandro Bazzani, Lorenza Bazzani, Riccardo Bruchi, Luca Brunori, Rita Capotondi, Maurizio Cerpi, Stefano Di Capo, Rossana Fantozzi, Alessandro Fornai, Mery Franceschini, Donatella Galliani, Gabriele Gambassi, Francesco Guercini, Paolo Leoncini, Mauro Machelli, Nicola Paolino, Luca Parigi, Fabio Petri, Fabrizio Sacchini, Angela Sireno.