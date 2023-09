Aggiornato il piano di Protezione civile. Primi cartelli sulle aree sicure per i cittadini

È in fase di aggiornamento il piano di protezione civile del Comune di Siena. L’ultima versione risale al 2018, e adesso, alla luce delle nuove linee guida del Governo in tema di modalità di organizzazione e pianificazione dell’attività di protezione civile, si procederà con una revisione del progetto, così da adeguarsi ad un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale. In particolare, nel nuovo piano saranno attuate le indicazioni previste dal Dpcm del 30 aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” e dalla relativa delibera regionale che ne recepisce le direttive.

Il Comune di Siena, nel frattempo, dopo l’ultima modifica dello Strumento Urbanistico della città, approvato nel novembre 2021, ha sostituito le carte di pericolosità idraulica, geologica e sismica che riguardano il territorio comunale e sta installando i primi cartelli che avranno il compito di segnalare quali sono le aree sicure per i cittadini in caso di emergenze dovute a calamità naturali. Segnali che indicano le zone in cui le persone dovranno radunarsi in attesa dell’arrivo dei primi soccorsi.