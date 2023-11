Aggiornamenti software. Chiusi gli uffici del servizio demografico

Per consentire alcuni aggiornamenti software, gli uffici del servizio demografico del Comune saranno chiusi al pubblico dalle 13 di oggi alle 13 di giovedì 23 novembre. La chiusura riguarderà sia gli uffici del centro, in via di Salicotto 6, che l’ufficio all’Acquacalda in via Bernardo Tolomei 7. Anche i servizi online del Comune saranno sospesi per consentire la migrazione al cloud. In questo periodo, a causa della migrazione al cloud della suite jEnte Municipia (ex Infor), non saranno disponibili i servizi erogati online relativi al cambio di residenza, certificazione online, servizi scolastici e sportello del contribuente. Potranno verificarsi disservizi sul Sistema informativo territoriale (Sit), politiche abitative e sistema dei pagamenti. In tale migrazione sono inoltre coinvolti i software relativi all’area dei tributi e sociale e i servizi erogati rispettivamente da Sigerico e Società della Salute.