Agenti immobiliari. Primo corso a Siena per l’iscrizione all’albo

L’Agenzia Formativa Cescot di Siena organizza il primo corso 2024 per Agente di affari e mediazione – Sezione immobiliare, riconosciuto dalla Regione Toscana, rivolto a 20 allievi che vogliono intraprendere l’attività di mediazione, per la conclusione di affari relativi ad immobili o aziende. Il corso di 130 ore si svolgerà in presenza nele aule dell’Agenzia Formativa, con inizio mercoledì 10 gennaio, per 3 appuntamenti settimanali dalle ore 17.30 alle 20.30. Alla fine del percorso verrà rilasciato un certificato di frequenza, indispensabile per l’esame presso la Camera di Commercio della provincia di residenza. Le domande di iscrizione vanno presentate a Segreteria Cescot Siena – Ss. 73 Levante 10 – 53100 Siena. I moduli di iscrizione sono su www.cescot.siena.it. Info. 0577252221 o [email protected].