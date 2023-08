Agenti immobiliari Nuovo corso abilitante per la professione

Un nuovo corso per agenti d’affari in mediazione-sezione immobiliare, rivolto a chi vuole svolgere questa professione e utile per poter conoscere le novità del settore. Si tratta di formazione obbligatoria riconosciuta dalla Regione Toscana. Il corso è organizzato da Saiter, agenzia formativa di Confcommercio Siena, e sarà attivato da ottobre, se verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni. La modalità di formazione sarà in presenza: con 130 ore di lezioni che consentono di sostenere l’esame presso la Camera di Commercio, il cui superamento costituisce requisito essenziale per poter esercitare la professione. All’ agente immobiliare oggi è richiesta conoscenza approfondita del settore, del mercato e delle nuove esigenze del target di utenza; e anche una preparazione in ambito giuridico, amministrativo, fiscale, una buona conoscenza finanziaria. Iscrizioni entro il 15 settembre.