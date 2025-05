Agenti ’angeli custodi’. Premiati dalla Regione: "Aiutata una giovane in grande difficoltà"

di Laura ValdesiTORRITAUn cuore grande sotto la divisa. Passione per il lavoro al servizio della comunità. La voglia di esserci sempre se qualcuno ha bisogno. Costanza e Romina, infatti, hanno detto subito ’presenti’ quando davanti a loro si è parato un ragazzo con il motorino. "Impaurito, ci ha chiesto aiuto. Ha detto che una ragazza si era sentita male", raccontano le due agenti scelte della polizia municipale del servizio associato Montepulciano e Torrita. Che hanno ricevuto un economio dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani "per la protezza e la preparazione con cui hanno gestito un intervento salvavita su una giovane colpita da una crisi", spiega l’amministrazione torritese facendo i complimenti a Romina Petroccia, 49 anni, e a Costanza Papini che ne ha 29. La consegna si è svolta a Firenze nella giornata della polizia locale istituita dalla Regione "per valorizzare l’importanza di quest’ultima che ogni giorno garantisce un contributo efficace alla sicurezza pubblica". Alla cerimonia erano presenti anche Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano, il suo collega di Torrita Giacomo Grazi, il comandante della Municipale Luca Batignani e la sua vice Valentina De Pascali.

L’agente Papini riavvolge il nastro dei ricordi tornando al 20 marzo 2021, quando ci fu l’intervento salvavita. "Stavamo svolgendo un servizio di pattuglia esterno quando abbiamo visto arrivare il ragazzo con il motorino che chiedeva aiuto. La giovane in difficoltà era un centinaio di metri più avanti, siamo intervenute per prime", spiega. Tutto è accaduto davanti alle scuole elementari di Acquaviva di Montepulciano. "La ragazzina era molto giovane, avrà avuto 14-15 anni. Intorno a lei un gruppo di amici, era in terra. Compreso il suo problema le abbiamo messo degli indumenti sotto la testa, adottando accorgimenti per evitare che potesse farsi male a seguito del malore accusato. Chiamando subito il 118", prosegue Papini. Le due agenti della Municipale sono rimaste in collegamento con l’emergenza-urgenza "che ci dava le indicazioni da seguire, chiedendo in diretta com’era la situazione per monitorare. Un aggiornamento continuo finché sono giunte automedica e ambulanza che l’hanno presa in carico. I ragazzini erano disperati, sono stati bravi anche loro chiedendo subito aiuto". La giovane si è salvata. Grazie agli amici dal cuore d’oro e a due agenti scelte della Municipale "che amano il loro lavoro – dicono all’unisono –, una grande passione". "Complimenti, un riconoscimento del presidente della Regione davvero meritatissimo – sottolinea il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini – per un intervento di soccorso sanitario in cui hanno dimostrato prontezza e professionalità".