Agenda di Chianciano. Il programma

Al via l’ Agenda Chianciano. Il Comune, entro quattro mesi dall’erogazione del contributo regionale legato al trasferimento della proprietà dell’Acqua Santa, si impegna a presentare un cronoprogramma delle varie iniziative previste dal progetto, il quadro delle coperture finanziarie degli interventi, la descrizione delle modalità gestionali degli investimenti ed il piano economico-finanziario. Sviluppo Toscana è il soggetto individuato dalla Regione per lo svolgimento dell’istruttoria del progetto di sviluppo integrato. Consolidamento del brand turistico di Chianciano Terme attraverso la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente. "Il Comune ha presentato una proposta molto interessante che punta alla promozione del centro termale anche nel segmento del turismo congressuale, anche con l’obiettivo di destagionalizzazione gli arrivi, nell’ottica della Toscana diffusa – ha sottolineato l’assessore regionale Marras – Scopo dell’accordo è rigenerare spazi pubblici e convertire alcuni edifici per dotare la città delle infrastrutture necessarie a raggiungere questi obiettivi".

Il Comune ha già acquistato, nel mandato precedente, gli immobili destinati ad attività congressuali e pluriuso come il polo del Parco Fucoli comprendente il Palamontepaschi, il salone Meet ed alcuni impianti sportivi. "Ci sarà anche un primo stralcio per l’avvio del percorso per la redazione e la realizzazione dell’Agenda urbana. - spiega la sindaca Grazia Torelli - Una Chianciano Terme più bella da vedere e da vivere che penserà ai turisti ma soprattutto ai residenti, più sostenibile e che potrà offrire servizi di qualità".

Anna Duchini