"Agenda delle Contrade: Assemblee, Eventi e Corsi in programma ad Aprile a Siena"

· AQUILA

- Martedì 16 aprile alle 21.30 l’assemblea generale: comunicazioni priore, relazione sindaci revisori rendiconto consuntivo 2023; approvazione rendiconto consuntivo 2023, approvazione rendiconto preventivo 2024, comunicazioni capitano

· CIVETTA

– Venerdì 12 aprile avrà luogo il consueto Convivio annuale del Gruppo Donatori di Sangue della Civetta ‘Paolo Bonacci’. Alle 20,30 cena in società. Per le prenotazioni utilizzare l’App della Contrada oppure contattare Stefano Bonacci, entro martedì 9 aprile. L’evento sarà gratuito per tutti i Donatori.

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· LUPA

– Venerdì 5 aprile alle 21 in prima e alle 21,15 in seconda convocazione assemblea generale di contrada. Odg: Comunicazioni Priore, Approvazione rendiconto 2023, Relazione dei revisori dei conti per l’anno 2023, Prospetto previsionale 2024, Nomina Revisori dei conti anno 2024, Proposta e votazione per la nomina dei componenti del Comitato Amici del Palio per l’anno 2024, Proposta per la nomina della Commissione Speciale Palchi (ex art. 57), Varie ed eventuali.

· PANTERA.

– Martedì 16 aprile alle 21,30 assemblea di società con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni del presidente. bilancio anno 2023, varie ed eventuali.

– Per la sfilata vintage del 20 aprile siamo a disposizione per la raccolta degli abiti nella serata di domani dalle 21 in poi. Si ricorda che sono richiesti abiti dagli anni 60’ agli anni 90’ (compresi abiti maschili). Ci preme di ricordare che sono richiesti gli abiti delle feste delle vittorie (compreso anno 2006) e magliette stampate negli anni. E’ garantita la conservazione in luoghi chiusi e i capi saranno numerati alla consegna per garantire la restituzione a fine evento. Se impossibilitate a recarvi nelle date indicate potete contattare direttamente le Addette: Serena 3453406022, Silvia 34847 61037, Elisabetta 36698 62276, Veronica 329329 9426, Lucrezia 3284709730.

· TORRE

– Nei giorni 5, 6 e 7 aprile si svolgerà la 36° edizione della Mostra dei Fiori nel rione. Venerdì 5 alle ore 18 avverrà l’inaugurazione. Nei giorni sabato 6 e domenica 7 l’orario di apertura sarà dalle 9 alle ore 19.

· VALDIMONTONE

– Sabato 27 aprile, in occasione della festa titolare in onore della Madonna del Buon Consiglio, avrà luogo il battesimo contradaiolo per i nati negli anni 2023/2022/2021. Tutti gli interessati possono rivolgersi ai Maestri dei Novizi ([email protected]) entro e non oltre il giorno 6 aprile.

- I corsi per Alfieri e Tamburini, da sabato 6 aprile si terranno ogni sabato alle 16 e ogni giovedì alle 17.45