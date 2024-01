"Agenda delle assemblee e degli eventi nelle Contrade: elezioni, modifiche statutarie e divertimento"

· CHIOCCIOLA

– Venerdì 2 febbraio alle 21 in prima convocazione ed alle 21,30 in seconda convocazione nei locali della società San Marco si terrà l’assemblea generale. Ordine del giorno: Comunicazioni dell’On.do Priore, Proposta di modifica delle Costituzioni, varie ed eventuali.

· CIVETTA

– La Commissione elettorale preposta al rinnovo del Seggio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo della Società per il biennio 2024/25 comunica che le elezioni si terranno nei locali della Contrada, sala ‘Sabatino Mori’ sabato 10 (10-13 e 16-22) e domenica 11 (10-13). Potranno votare i contradaioli in regola con le quote di protettorato degli ultimi due anni e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni. La lista, per una preventiva visione, sarà esposta da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio dalle 18 alle 19,30 nei locali museali.

· LEOCORNO

– Domenica 4 febbraio cena della domenica con partita.

– Martedì 6 febbraio cenino del Capitano.

– Venerdì 9 discoteca di Carnevale.

– Domenica 11 febbraio dalle 17 alle 19 festa di Carnevale per tutti i piccoli lecaioli, che potranno trascorrere insieme un divertente pomeriggio con maschere, giochi e una super merenda. La sera cena della domenica con partita.

– Sabato 17 pizza in società.

– Domenica 18 cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· LUPA

– Museo d’Inverno con l’artista Cesare Pietroiusti che, per questa occasione, ha selezionato dalla propria collezione personale e dal proprio archivio, oltre alle opere, anche corrispondenza, documenti, testimonianze, residui e pubblicazioni che sono il frutto di scambi, acquisti, regali e, a volte, eventi casuali.

Tutto il materiale raccolto dall’artista apre dei varchi temporali su un percorso che data di circa cinquant’anni e che è ancora in essere, fatto di relazioni con artisti di diverse generazioni, nonché con gruppi e organizzazioni che hanno rappresentato momenti significativi non solo nello sviluppo della ricerca artistica di Pietroiusti, ma anche nelle modaltà di pensiero e nella costruzione di valore e di senso che sostanziano tale ricerca.

‘Più che opere, storie’, questo il titolo della mostra che sarà visitabile fino all’11 febbraio 2024 su appuntamento.

· PANTERA

– Giovedì 1 febbraio alle 21,30, è convocata l’adunanza del seggio in seduta plenaria con il seguente ordine del giorno: comunicazioni priore, nomine previste dall’art. 11 lett. D dello Statuto, proposta revisione statuti, varie ed eventuali.

– Venerdì 2 febbraio cena e discoteca. Prenotazioni su PanterApp e nel cartello in società, ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

– Sabato 10 Febbraio cena di carnevale a tema cantanti, musica e San Remo! È gradito abbigliamento mascherato. Prenotazioni su PanterApp e nel cartello in Società, ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.