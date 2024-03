"Agenda culturale delle contrade senesi: corsi, mostre e eventi in programma"

· DRAGO

– Corsi alfieri e tamburini della contrada del Drago sono ripresi. Gli allenamenti settimanali, per il mese di marzo, saranno effettuati solo il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. A partire da mercoledì 3 aprile, invece, i corsi si svolgeranno nei seguenti giorni: mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e Sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Allenamenti per alfieri e tamburini tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (3926475211).

· LUPA

– Il Museo d’Inverno è lieto di inaugurare la seconda mostra della stagione espositiva rivolgendo l’invito all’artista Daniela De Lorenzo che, per questa occasione, ha selezionato dalla propria collezione personale una decina di opere. Il titolo della mostra ‘controluce’ ha a che fare con il guardare in trasparenza, ma anche con lo scrutare per percepire le sagome fondamentali delle cose. Inaugurazione sabato 6 aprile alle 18. La Mostra sarà poi visitabile dal 7 aprile fino al 9 giugno 2024 su appuntamento. Opere di: Emanuele Becheri, Lorenzo Bonechi, Ramona Caia, Antonio Catelani, Serge Domingie, Paolo Fabiani, Fabio Fuente, Carlo Guaita, Giulio Paolini, Roberto Rizzoli. Con un intervento visivo di Saretto Cincinelli.

· OCA

– Venerdì 5 aprile alle 18,30, incontro con il dottor Niccolò Nami, dermatologo Lilt ‘Melanoma, la diagnosi precoce salva la vita’.

– La Commissione Centenaria ricorda che anche quest’anno saranno assegnate due borse di studio, consistenti in due bonus libri, a favore di studenti meritevoli della Società degli Anatroccoli e Giovani di Fontebranda che abbiano frequentato con successo e per la prima volta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado e la classe terza della scuola secondaria di secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande (moduli scaricabili dal sito della contrada) è il 12 aprile 2024. Le domande possono essere inviate per raccomandata o via pec a [email protected] Per tutte le informazioni consultare: http://www. contradadelloca.it/borse-di-studio.

· TARTUCA

– La Commissione Cultura e Solidarietà organizza per sabato 6 aprile una visita guidata a ‘In Campo la Balzana’, la mostra sull’evoluzione del corteo storico del Palio di Siena attraverso le monture comunali. La visita è limitata ad un numero max di 15 persone, pertanto verranno organizzati due gruppi con entrata alle 11 e alle 12. L’ingresso è gratuito. Per prenotarsi chiamare: Antonio Gigli 3381601003 o

Cinzia Marzucchi 3341047539.

· TORRE

– Oggi alle 18,30 assemblea del circolo culturale I Battilana. Alle 20,30 il Gruppo Piccoli organizza la Cena Pasqualina aperta a tutti con lotteria e regali per i bambini. Prenotarsi con apposita App o tramite WhatsApp ad Aldo Tani 34022 29869 e Cecilia Gessani 34949 49304.

· VALDIMONTONE

– La contrada comunica che sabato 27 aprile, in occasione della festa titolare in onore della Madonna del Buon Consiglio, avrà luogo il battesimo contradaiolo per i nati negli anni 2023/2022/2021. Tutti gli interessati possono rivolgersi ai Maestri dei Novizi ([email protected]) entro e non oltre il giorno 6 aprile.