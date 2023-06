Affitti, Siena in controtendenza A maggio lieve diminuzione rispetto al mese precedente

di Eleonora Rosi

Scende il prezzo medio degli affitti a Siena, in controtendenza con quanto accade negli altri capoluoghi di provincia italiani. Secondo quanto registrato dalla piattaforma Idealista, a livello nazionale, nel mese di maggio 2023 la provincia di Siena è stata oggetto di uno dei maggiori cali del valore degli immobili in affitto al metro quadro, attestandosi a un -3 per cento. In generale, oggi il prezzo medio degli immobili in vendita a Siena è di 1.895 euro al metro quadro, invece quello del canone di locazione è 10,3 euro al metro quadro. Nell’ultimo mese è questo a essere diminuito del 3 per cento, anche se in realtà è aumentato del 7,2 per cento rispetto allo scorso anno.

Il trend è in controtendenza rispetto alle prestazioni della Regione Toscana, che è invece esattamente allineata con la crescita nazionale, pari al 3,8 per cento, e si attesta seconda in Italia dopo la Valle d’Aosta per i prezzi di locazione molto cari, con una media di 17,7 euro al metro quadro.

I principali mercati vedono Siena, insieme a Campobasso, Matera, Udine e Lecce segnare i maggiori ribassi del mese, dal -5% di Siena al -9,8 per cento di Campobasso. Il valore degli immobili nel territorio senese comunque varia molto, Chiusdino è il comune più economico, Siena è il più caro, con un prezzo medio di affitto di 10,9 euro al metro quadro al mese e di vendita di 2.984 euro al metro quadro.

Quello del valore delle fluttuazioni del valore degli affitti è un tema finito di recente spesso sotto la lente della cronaca, perché riguarda tutti, giovani e anziani, famiglie e studenti. Siena deve saper bilanciare gli interessi dei propri abitanti, mettendo su un piatto le necessità di studenti e lavoratori e sull’altro il bisogno dei proprietari di guadagnare dai propri canoni d’affitto. Un argomento che tocca anche il rapporto con il turismo, con la questione degli affitti brevi che diventa sempre più di attualità nelle città d’arte.