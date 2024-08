Affitti, cresce la domanda. Ma scarseggia l’offerta

"Il valore del patrimonio immobiliare a Siena regge e la città è attrattiva, dunque il mercato delle compravendite e quello delle locazioni viaggiano bene. Purtroppo manca un piano casa nazionale", dice Francesco La Commare, agente immobiliare a Siena e presidente nazionale del Centro Studi Fiaip.

Il viaggio odierno è negli affitti residenziali, che oggi, anche a Siena, soffrono l’aumento esponenziale delle locazioni turistiche: "Gli appartamenti destinati a locazione turistica sono raddoppiati rispetto al 2019, dall’ultimo monitoraggio a Siena risultano al momento 808 – spiega La Commare –. Queste locazioni brevi di immobili residenziali hanno comunque fatto bene al mercato turistico: sono aumentati i posti letto e l’indotto economico di tutta la città. Quelli più richiesti e convenienti sono gli appartamenti più grandi. Mono e bi-locali invece non sono così concorrenziali rispetto alla ricettività classica".

Altro discorso per gli affitti residenziali, di lungo periodo: "In questo caso qualche difficoltà c’è – conferma La Commare – ed è legata alla riduzione dell’offerta, a Siena come in tutte le città d’arte e universitarie. Gli studenti non trovano alloggio: capita spesso che lo straniero, ad esempio, fissi al telefono il posto letto trovato libero senza nemmeno averlo visto. Scarseggia l’offerta e scarseggia l’offerta di qualità. Dal punto di vista del proprietario dell’appartamento alla fine il guadagno è più o meno lo stesso che si tratti di locazione breve turistica o lunga residenziale. Questa seconda però è più rischiosa: maggiore è la possibilità di insolvenza, per mancati o ritardati pagamenti e maggiore anche l’usura dell’immobile. Dall’altra parte però la spesa da parte del proprietario sull’abitazione da dare in affitto breve è maggiore, in termini di pulizie ad esempio e di gestione dell’attività turistica".

Dunque il mercato senese degli affitti viaggia a doppia velocità e in due direzioni diverse: tanta richiesta e scarsa offerta, con forte incidenza e aumento delle locazioni turistiche su quelle residenziali. "In Italia - sottolinea La Commare –, il settore delle locazioni turistiche rappresenta un necessario ampliamento dell’offerta turistica e una straordinaria risorsa per l’economia locale e, come tale, va salvaguardato e agevolato, non vessato. L’ultima indagine del Centro Studi Fiaip fotografa come soluzione alle problematiche presenti in alcune città, gentrificazione, overtourism, spopolamento dei centri storici, non è da ricercarsi nell’introduzione di limitazioni alle locazioni turistiche, come dimostrano le esperienze fallimentari in molte capitali europee".

p.t.