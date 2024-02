Affari di cuore. Circolazione extra-corporea

Circolazione extracorporea e nuovi modelli di integrazione delle competenze specifiche professionali saranno i temi del prossimo Siena CEC 2024, congresso multidisciplinare che si svolge a Monteriggioni, a Borgo San Luigi, dal 15 al 17 febbraio. La responsabile scientifica dell’evento è la dottoressa Debora Castellani, responsabile del servizio di circolazione extracorporea dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

"Gli argomenti trattati includono concetti basilari della protezione di organo, tecniche di supporto salvavita, di diagnostica cardiologica, la motorizzazione da remoto e l’utilizzo delle tecniche nella sanità digitale, telemedicina e risk management – spiega la dottoressa Castellani -. Oggi più che mai, oltre alla routine ed alla standardizzazione, è necessario utilizzare strumenti di tecnologia avanzata per il raggiungimento del buon risultato, continuando a garantire qualità e sicurezza per il paziente". L’evento si arricchisce di due giornate di studio, a partire da giovedì, con corsi accreditati ECM e workshop aziendali; venerdì la giornata plenaria su temi scientifici specifici fino alle conclusioni, in programma sabato, quando si parlerà dell’organizzazione sanitaria.