Addio Suor Teresa. Aveva 89 anni

Lutto nella comunità del monastero di San Girolamo per la scomparsa di Suor Teresa. Aveva 89 anni la popolare sorella delle monache di clausura benedettine vallombrosane dopo una vita di ‘preghiera e lavoro’, come recita la regola di San Benedetto nel secolare monastero delle monache ‘chiuse’ affacciate dalla ruota di legno di una volta e fra le grate in ferro battuto del parlatorio. Suor Teresa, Maria Francalanci, di famiglia colligiana aveva preso la strada della vocazione-missione per la clausura nel lontano secolo scorso per entrare nel secolare monastero di via Folgore. Monumentale complesso che di storia e di vita racconta pagine e pagine da sfogliare e leggere nel benedettino silenzio.

Romano Francardelli