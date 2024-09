Addio Nello Giannini. Figura conosciutissima

Amministratore pubblico, nei ruoli di Consigliere comunale e poi assessore del Comune di Poggibonsi con i sindaci Franco Gozzi e Marcello Gentilini. Quindi la carica di presidente della Pubblica assistenza di Poggibonsi, dal 2000 al 2006, dopo gli anni da instancabile volontario della stessa associazione. Nello Giannini, figura conosciutissima a Poggibonsi, si è spento in questi giorni. Per ragioni familiari si era trasferito tempo nelle Marche, a Osimo. Ma aveva manifestato l’intenzione di tornare alle sue origini valdelsane.

Un poggibonsese dalle orgogliose radici di campagna in quel di Megognano. Più veloce, purtroppo, il decorso della malattia che ha messo fine di colpo ai suoi giorni. Ottantaduenne, Giannini si è dedicato al lavoro da operaio, alla politica e per tantissimi anni anche al volontariato.

Fu durante la presidenza di Giannini che la Pubblica assistenza avviò il percorso per contare su una sede stabile in via Dante. Fabrizio Fabiani, segretario generale della Pubblica assistenza, scrive: "Caro Nello, è nella nostra Associazione che hai lasciato il segno. Un segno profondo, un segno umano in tutti quelli che ti hanno conosciuto e che, ancora oggi, ti ricordano con affetto e con il massimo rispetto. Un segno politico del quale la nostra bellissima sede è prova. Eri un uomo dotato di un impegno sincero, caparbio, che sapeva confrontarsi, ma anche, quando era il momento, assumere su di sé tutte le responsabilità che erano necessarie per andare avanti". Parole commosse alle quali si unisce la presidente Manuela Becattelli.

La sindaca Susanna Cenni ricorda con le seguenti parole Nello Giannini: "Una persona che si è sempre messa a disposizione e lo ha fatto nell’unico modo che conosceva, attraverso l’impegno. Capace di ascoltare, disposto sempre ad imparare e portato ad includere e a non escludere".

"Occupandosi – conclude il suo intervento su Nello Giannini il primo cittadino di Poggibonsi – all’inizio degli anni ottanta di decentramento amministrativo fece fare un passo avanti alla partecipazione".