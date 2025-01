Addio Biccherne. Ora rinasce la lista Fabio

Messaggi trasversali all’interno del gruppo civico, ovvero ’Le (ormai ex) Bicherne’ e Francesca Cesareo, che era uscita dallo schieramento recuperando il nome della lista ’Siena Siena in tutti sensi-Nicoletta Fabio sindaco’. Ebbene, in Consiglio comunale la capogruppo delle ex Biccherne, Silvia Armini, ha annunciato "la decisione di rientrare nella lista originaria": "Si è sentito il bisogno di tornare a riappropriarsi di quel simbolo che porta in sè valori, obiettivi, prospettive e speranze di chi ha lavorato in modo deciso a un progetto politico di successo. La lista civica, la più votata, deve mantenere l’identità originaria in coerenza ai valori che hanno animato il progetto comune; vanno evitate strumentalizzazioni, distorsioni e deviazioni derivanti da dinamiche e da soggetti estranei alla lista ed esterni alla maggioranza". Il riferimento, per nulla velato, è all’avvicinamento tra l’ex compagna di lista cesareo e ’Siamo Siena’, formazione civica che alle scorse amministrative sosteneva Massimo Castagnini.

Immediata la replica di Cesareo: "Voglio esprimere la mia personale soddisfazione nell’apprendere tale scelta. Sono convinta che quella da me effettuata di tornare a ricostituire e dare vita a questo gruppo consiliare era corretta e ha trovato conferma nel dietrofront dei miei compagni di viaggio". Poi l’affondo: "Colgo comunque l’opportunità per riaffermare la mia recente scelta di aderire a un nuovo progetto politico che pone le proprie radici nel civismo reale e non semplicemente palesato o dichiarato, e che mira all’ampliamento della base consensuale di questa maggioranza nello spirito più chiaro e trasparente del confronto e della crescita. Quindi respingo con forza ogni illazione relativa a un uso improprio dell’immagine o del simbolo del gruppo che ci ha eletti. Il sostegno alla maggioranza non è un certificato che si acquisisce con il sostegno in campagna elettorale, ma con comportamenti corretti durante tutto il mandato".