Addio alla piccola Camilla. Proclamato il lutto cittadino

di Laura Valdesi

SIENA

Piccola Camilla, oggi è il giorno dell’addio. Dell’ultimo saluto. Dell’abbraccio dei suoi cari, della comunità di Asciano e di quella latino-americana che ha sostenuto mamma Jenny e babbo Roneld dal momento in cui è avvenuta la tragedia, il 12 novembre. Ed il cuoricino di Camilla ha smesso di battere per via delle sostanze, questo il sospetto che l’inchiesta dovrà chiarire, rilasciate dalla pila a bottone ingoiata accidentalmente.

La messa per accompagnare nell’ultimo viaggio la bambina di 17 mesi deceduta all’ospedale di Massa sarà alle ore 15 nella basilica di Sant’Agata ad Asciano. Che si fermerà, ha annunciato il Comune, essendo stato proclamato il lutto cittadino. "Il sindaco Fabrizio Nucci, la giunta e l’amministrazione comunale tutta, così come la comunità ascianese scossa dal gravissimo lutto, in questo momento di profondo dolore sono vicini alla famiglia della piccola Camilla", sottolinea l’ammninistrazione. Ed il sindaco Nucci aggiunge "di aver proclamato il lutto cittadino invitando tutti gli ascianesi a stringersi al dolore dei genitori. Tutta la nostra comunità rinnova il suo più grande sentimento di tristezza per la perdita di una piccolissima e dolcissima bambina ascianese". Anche i commercianti del Centro commerciale naturale del paese si uniscono al dolore dei familiari comunicando che oggi, durante la funzione religiosa per dare l’addio a Camilla, le attività resteranno chiuse. Una pioggia i messaggi sui social di vicinanza alla coppia dominicana. "Un forte abbraccio alla mamma e al babbo". E ancora: "Che la terra sia lieve su di lei". "Riposa in pace piccolina".

Ad accogliere nella basilica di Sant’Agata il minuscolo feretro che arriverà oggi da Massa sarà il parroco di Asciano, Luca Vallarin. E tutti gli amici e i parenti dei genitori, che poi accompagneranno al cimitero del paese il feretro.

Il silenzio è intanto nuovamente calato sull’indagine per omicidio colposo che è al momento contro ignoti. Si attendono i risultati dell’autopsia analizzando la documentazione, come farà anche l’avvocato Vincenzo Bonomei che assiste i genitori della bambina morta.