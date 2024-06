Addio a Vera Slepoj. La psicologa dei sentimenti

’Capire i sentimenti’, ’La psicologia dell’amore’, ’Le ferite delle donne’, ’Le ferite degli uomini’ sono alcuni dei titoli bestseller che hanno fatto conoscere Vera Slepoj (foto), la psicologa morta per un malore in casa a 70 anni. Divulgatrice, nota al pubblico anche per aver partecipato di frequente alle trasmissioni televisive, era nativa di Portogruaro (Venezia) e ha scritto 11 libri e tenuto rubriche in quotidiani e periodici, a lungo tempo editorialista del Gazzettino, spesso ospite di festival di scienza e letterari. Slepoj è nota anche a Siena dove ha lavorato con un contratto di insegnamento presso l’Università degli studi.

Il focus del suo lavoro è diventato l’ambito dei sentimenti, la lettura del profondo, le relazioni di coppia e in ultimo la necessità del benessere mentale. Da presidente della Federazione italiana di psicologia negli anni 2000 era intervenuta sui tanti fatti di cronaca: dal massacro di Novi Ligure all’omicidio di Sarah Scazzi, argomentando su tanti programmi televisivi. Ha fatto parte anche del primo Comitato tv e Minori con Maria Rita Parsi. Il 3 aprile era stata chiamata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a far parte del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo. Ha avuto anche altri incarichi pubblici: è stata psicoterapeuta della squadra di calcio del Palermo, docente all’Università di Siena e ha presieduto l’International Health Observatory, un organismo dedicato alla promozione della salute mentale. Consigliere per l’Authority per il Volontariato dal 2000 al 2004 e dal 2002 al 2006 per il ministro delle Comunicazioni, è stata anche assessora alla cultura, musei e servizi sociali della provincia di Padova dal 1999 al 2004 su indicazione di Gianfranco Fini,